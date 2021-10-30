反萊豬、珍愛藻礁、重啟核四以及公投綁大選等四大公投案，將在12月18日投票。民進黨將展開百場說明會，訴求四個不同意；國民黨則呼籲民眾投下四個同意票，黨公職將輪流排班夜宿凱道49天。前民進黨立委沈富雄提醒藍軍，4比0一定有倒閣的效應，但不要強調倒閣，因為也許會因此少一票。

沈富雄29日在政論節目《少康戰情室》中表示，時間不多了，兩邊都是志在必贏，所以刀光劍影在所難免。執政黨沒有什麼選擇，空間有限，不管是方式、或是什麼做法。

沈富雄接著建議，國民黨要小心，拿捏要很精準，而且動機要完全善意︰第一點，一定要尊重民間團體，不要去殺了他們的能量，不要很明顯，但就是盡量讓火燒起來；第二點就是，相反過來，國民黨也不要講只提兩案，其他兩案跟它無關，好像置身事外，所以這個拿捏要非常精準。

沈富雄指出，國民黨主席朱立倫強調4比0，就是倒閣，他不是很贊成。因為很多人並不見得要倒閣，4比0有倒閣的效應，不用他講；但他卻一直在強調，4比0有倒閣效果，很多人可能會因為這樣，也許這邊就少一票了。

沈富雄認為，最後一點核四是最關鍵，說法當然是以核養綠，但是應該講這不是擁核跟反核最後的對幹，因為核能在人類社會的定位，還在未定之天。未來到底核能是乾淨，還是不乾淨？或是不是綠能的一部分？甚至核廢料將來是不是有更好的處置方法，這都還是一個大問號，而且是正向的修正。所以應該說，這是對總統蔡英文2025能源重新配置時間表的不信任案，因為如果不這樣做，核四完全從此把它排除的話，2025年她沒辦法下台，也沒辦法交代，但是受苦的還是社會大眾。