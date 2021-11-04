國民黨今天召開修憲小組會議，黨團總召費鴻泰說，會中初步定調公民權下修到18歲、恢復立院「閣揆同意權」、氣候變遷與動物保護入憲等立場，至於考監存廢議題，主張維持五權憲法、不廢考監，提高立院同意權門檻，從二分之一上修到三分之二，以增加考監委員的獨立性。

費鴻泰表示，國民黨初步定調的修憲立場仍需中常會通過，他提醒修憲事關重大，涉及國家的憲政穩定，呼籲蔡英文總統召開國是會議，凝聚社會共識，展現「玩真的」的決心，若不召開，蔡英文只是在大選時，拿修憲作為選舉的花招。

反萊豬等4大公投年底投票，為了延燒議題熱度，國民黨啟動1218場公投宣講、夜宿凱道49天、立院相關委員會召開公聽會或專案報告、與公民團體舉辦的秋鬥合作等四大戰線。

費鴻泰提到，國民黨主席朱立倫將於11月11日首次參加黨團大會，當天將談論1218公投與修憲議題，目前縣市黨部正在規劃公投宣講，他相信各個立委、民代都會自動自發舉辦。

費鴻泰說，黨團將於11月15日起，在衛環、財政、內政、教育、國防舉辦專案報告與公聽會，也會安排大潭藻礁考察。

中選會將於下周六舉辦首場公投說明會，費鴻泰表示，公投說明會安排申論順序不公，他認為應該用抽籤決定由正方或反方先開頭，黨團明天將發文給中選會，表達反對立場。

費鴻泰強調，四大公投中，國民黨提出反萊豬、公投綁大選，至於珍愛藻礁、重啟核四公投則是由民間團體提出，國民黨樂觀其成，但不能說是國民黨提的。他批評，高雄市長陳其邁過去曾說「萊豬到台灣，總統要下台」，行政院長蘇貞昌首次任閣揆稱瘦肉精是毒劑，公投綁大選也是民進黨的神祖牌，民進黨現在卻自打臉，不知今夕是何夕。