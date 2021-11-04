移民署、調查局獲報，有大陸女子利用不實醫院收據申請健檢來台，卻從事賣淫，懷疑醫院承辦人員勾結旅行社利用來台健檢漏洞，提供不實醫療收據，讓大陸人通過來台自費健檢的門檻，以「假健檢」名義來台，涉嫌違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》、《刑法》造文書等罪。

台北地檢署4日指揮調查局台南市調查處、移民署台南市專勤隊兵分5路搜索，並約談沈姓醫院女職員、旅行社人員共5人，訊後將移送台北地檢署複訊。

檢調調查，依據規定，大陸人申請來台醫美健檢，以個人名義提出來台醫美申請，醫學中心的醫療收據不得低於2萬元，非醫學中心則不得低於1萬5000元。但檢調懷疑，沈女任職的醫院明知部分申請人未達1萬5000元的來台健檢門檻，但仍所開具金額足額的不實收據，協助陸人以健檢名義入境來台。

檢調懷疑，沈女任職的醫院，自2016年起至2019年間，累計開出1萬多張醫療收據給旅行社，提供給申請來台進行醫美健檢的大陸籍人士，但大部分人士並非來台做健檢，而是從事觀光、賣淫等其他目的。