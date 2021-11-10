高雄王姓男子為了躲避兵役，今年8月收到徵集令後到鳳山醫院複檢，但他卻自行竄改身高、體重資料，因此從「常備役」體位變為「免役」體位，由於王男竄改資料的痕跡粗糙被醫護人員當場抓包，高雄地檢署偵查後，考量王男有所悔意給予緩起訴處分，但須支付國庫1萬元，並參加1場法治教育。

檢方指出，王男於去年11月10日到國軍高雄總醫院健檢，被核定為「常備役」體位，王男因為不想當兵，於今年3月改申請「替代役」獲准，接到替代役徵集令後，王男持鳳山醫院開立的健康檢查紀錄表，到國軍高雄總醫院進行體位複檢。

經過測量，王男身高170公分、體重49.3公斤、BMI值17.1為常備役體位，但王男不願面對即將入伍的事實，竟偷偷在兵役體檢表上動手腳，將自己的身高、體重竄改為175公分、48.3公斤、BMI值17.0，依據國軍「身高體重體位區分標準表」，王男修改後的體檢數據可被判為「免役」體位。

由於王男的體檢表有明顯竄改痕跡，他將體檢表交給醫院承辦人員後，當場就被抓包，並遭函送高雄地檢署偵辦。王男意圖妨害兵役徵集，涉犯偽造文書，觸犯妨害兵役治罪條例等罪。檢方偵查時，王男坦承犯行，考量他犯後已有悔意，偵結後處分緩起訴，但須向公庫支付1萬元並參加1場法治教育。