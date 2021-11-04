北市議員張斯綱4日質詢，台北市長柯文哲到底要不要辦台北–上海雙城論壇？另外柯2個月前曾說要訪美，要不要訪？柯答詢，會視訊辦理雙城論壇，應是可重啟、辦理，另外訪美行回來要關14天，前後1個月都不用上班，不太可能。

張斯綱說，請問「中共同路人」（指柯文哲），雙城論壇今年12月31日前，會不會視訊方式進行？北市府發言人陳智菡都說要辦，那柯若要辦，就大方辦，兩岸關係現在不好，是冰凍狀態，希望柯不要因被貼「紅心芭樂」就不敢往前行，不然這對總統之路不會加分，今年要辦，不要關在市府辦，兩邊視訊也要廣邀社會上的人士及議員。

柯說，現在唯一可辦的方式是視訊，6月本來要辦，因疫情而無法辦理，但因還要報告陸委會等，這次是重啟，討論看看後應該是可辦理。

張斯綱問，柯明年要不要計畫訪美？美國現在打2劑就可入境。柯說，現在還不曉得之後的疫情狀況，但因回台要關14天，來回1個月都不用上班，不太可能，解禁才可去，但現在要看台灣狀況。