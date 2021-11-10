江宏傑擔任吳小帽、阿平主持的Podcast與Youtube節目《哇靠有事嗎》改版後首集嘉賓，透露婚變以來的心情，他表示：「剛開始確實有一些衝擊難以接受，比較低迷、稍微封閉自己；但又持續在錄影，去《全明星運動會》時要有領隊的樣子，壓力很大。現在回想也不知道是怎麼走過來的，不過把生活打理好，變好之後就變得比較順暢了。」

江宏傑恢單4個月，現階段他的生活重心在兩個孩子，但也認真思考要增加工作比例，除了現實的收入考量之外，也希望更認真投入於事業，能成為兒女的榜樣。至於新戀情，雖然暫時還沒有想法，但他信心十足表示自己是「適合交往的對象」，也是個聽話好情人。

此外，節目預先進行投票調查，江宏傑以近9成高比例獲得支持，還在2選1項目中打敗柯震東，成為同志新男神！他從學生時期加入球隊開始，都是純男性的生活圈，當時球隊規定不能使用手機、不能交女朋友，主持人問：「也不能交男朋友嗎？」他害羞表示：「是⋯⋯沒有這個規定。」但他直到踏入演藝圈後，才真正接觸到同志。他說自己沒有被告白過：「遇到的都不是喜歡我的人。」