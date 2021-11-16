南僑(1702)下午舉行法說會，總經理李勘文指出，到年底前變數還很多，包括金融和成本都是在變動的狀態，他進一步解釋，塞港、缺櫃等因素推升原物料成本狂飆，棕櫚油價格今年一路往上，5~6月達到高峰後，一直維持在高檔水準，不少客戶也能體認到全世界的原物料都在飆漲，所以公司在兩岸同時都在和客戶談論轉嫁的事情，客戶接受度比以往來的好。

目前兩岸疫情都在趨緩當中，包括餐飲、旅遊、觀光景點內用限制解除，李勘文說，消費者現在都跑出來了，冷凍麵糰及烘培用油都在增加當中。時程序進入11、12月，由於農曆過年在1月下旬，預期12月、1月會進入油脂及冷凍麵糰的旺季。

這兩年受到疫情影響很大，台灣點水樓在5~8月時衝擊很大，業績不只是腰斬，根本只能做外帶的一小部分生意，幸好10月就開始恢復過來，現在已經恢復到了8~9成。至於在日本的點水樓的部分，去年在開幕時也正好遇到疫情嚴重，但公司還是決定要開幕，除了想練兵之外，也是希望奧運開幕能帶動營運，可惜的是當時疫情仍在高峰，不過現在也漸漸的穩定，另外，飯店也在加緊籌備當中。

在泰國市場方面，李勘文說，新廠產線實在因疫情拖太久的時間了，不過現在日本已經解封，泰國也在11月1日解禁，希望能盡快把機械設備裝好，趕在明年年中可以開始運作。他說，泰國營收正面看待，疫情過後，西方對米制品的需求仍強，除了原先的產品，還會積極開發新型態的產品，預期明年可能會增添很多新品的發展。公司不會只看泰國市場，將放眼東協市場積極拓展，而大陸市場也是加緊要進入的，目前跨境電商也在努力當中。

李勘文指出，食品指數是過去幾年來的高峰，至於要維持多久還無法預料，不知道後續的情形，公司一方面是要控制成本，一方面在價格上也要做出反應。現在是思考怎麼對價格來反應，如何在顧慮長期通路、客戶營運的情形下，來轉嫁成本，有些東西要努力及時間去談。