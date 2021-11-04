基隆捷運爭議難解，交通部長王國材昨表示，八堵到基隆段雖然要做，但最好台鐵和基捷二擇一，同時存在恐難以營運，如今又改口10年後再討論，國民黨市議員陳重文4日也就此事追問台北市長柯文哲，柯則回「他是說反正10年後，他也不當交通部長了，所以不關他的事。」

柯文哲今赴市議會進行台北市重大工程專案報告，國民黨議員陳重文質詢表示，這2天有個很紅的新聞，談到 「拿基捷廢台鐵，交通部直接不演了」，意即基隆捷運現在又變成八堵到基隆段，要用捷運、台鐵二擇一，並問柯會不會覺得蔡政府從頭到尾都在騙市民？

柯文哲回應，八堵到基隆這段，主要是因為路廊寬度問題，因為兩旁房子蓋滿了，如果要2條線同時進行，拆房子就相當困難，看看當年南鐵東移鬧多大就好。他也說，八堵到基隆那段要二擇一，其實好多年前在專家會議就知道。

陳重文追問，基隆人已經等了20年，是不是蔡政府騙市民，從頭到尾這事情原地踏步，完全沒進度，剛剛八堵到基隆這部分，王國材又改口，要10年後留給基隆人決定，會不會太扯？柯冷回，「他是說反正10年後，他也不當交通部長了，所以不關他的事。」

陳重文又問，所以他是不是在騙市民？ 柯回應，也不是欺騙啦，2017年時說基隆輕軌，要去看當時在國發會和交通部的原始資料是怎樣，因為總統出來正式宣布後，結果4年後一事無成沒進度，「這有問題」，一個國家建設怎麼會這樣，當年是如何通過審查的。

由於柯文哲在簡報時有談到，台北捷運民生汐止線可延伸到基隆，陳重文再問柯是否有和交通部提過？但柯僅回，對台北市來說，畢竟有本位主義，如果有資源一定優先蓋環狀線，因為沒足夠錢。