2022台北市議員選戰開跑，台北市政府副發言人魏佑任、林珍羽、黃瀞瑩都表態要選，但僅有林珍羽先行請辭，北市議員洪健益4日質疑，要選舉的人應辭去公職專心選舉，不要拿市府資源當籌碼，對市民不公平。台北市長柯文哲則回「他們如果確定要選就會走，但我看大家舉旗不定。」

柯文哲今赴市議會進行台北市重大工程專案報告，洪健益詢問，是否知道他的副發言人都成立粉絲團，對外公開宣布參選，柯則說，「我們都還沒搞定，要怎麼知道會參選？」魏佑任則解釋，他沒在粉專宣布參選，目前都按黨內制度進行，因此還是會以公職身分執行公務。

洪健益接著說，林珍羽已經因選舉辭副發言人，陳思宇也請辭立法院助理身份，他認同北市府是訓練年輕人的好地方，如果他們真的有意參選，就該辭掉公職人員專心選舉，不要拿市府資源當本身籌碼去選舉，對市民也不好。柯則回「他們如果確定要選就會走，但我看大家舉旗不定。」

洪健益質疑，大家都知道，學姊都表態要選士林北投，魏佑任要選松山信義，結果柯文哲還在裝傻，柯則說「她只是戶籍在那」，也說他們確定要選的話一定會走，但大家只是還在想而已。