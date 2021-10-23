台灣基進立委陳柏惟遭罷免成功，前總統陳水扁今在臉書暗諷策略錯誤，他表示，如果不炒成藍綠對決而是冷處理，請問陳柏惟還會被罷免嗎？
陳水扁今在臉書指出，基進黨立委陳柏惟罷免案要成立，同意票數需達總人數的25％，也就是7萬3744張「同意票」，且票數須高於「不同意票」。
陳水扁表示，投票結果同意罷免票77899票，只超過門檻約4千1百多票。如果不炒成藍綠對決而是冷處理，請問陳柏惟還會被罷免嗎？
台灣基進立委陳柏惟遭罷免成功，前總統陳水扁今在臉書暗諷策略錯誤，他表示，如果不炒成藍綠對決而是冷處理，請問陳柏惟還會被罷免嗎？
陳水扁今在臉書指出，基進黨立委陳柏惟罷免案要成立，同意票數需達總人數的25％，也就是7萬3744張「同意票」，且票數須高於「不同意票」。
陳水扁表示，投票結果同意罷免票77899票，只超過門檻約4千1百多票。如果不炒成藍綠對決而是冷處理，請問陳柏惟還會被罷免嗎？
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