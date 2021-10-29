施明德妻陳嘉君日前批檔案局不讓他們看完整檔案，檔案局也發文澄清；施明德妻陳嘉君今在臉書指出，檔案局稱「依法行政」；「你們今天都公開見識到了」；「施明德年輕時的知心朋友很多是死刑犯，為什麼不能讓他再見他們一面呢？」

陳嘉君今在臉書指出，看到檔案局千篇一律的回覆，以為會氣炸，結果卻鬆了一口氣。檔案局的「公開回覆」頓時讓她看到希望，「所有讀到這篇報導的人定能體會我們的痛苦」。

陳嘉君說，他們從2003年以來都是被檔案局關起門來拳打腳踢，現在像是經歷了十多年的不為人知的「家暴」後，終於攤在陽光下。

陳指出，他們申請的基本上是1962 - 1990年的「歷史檔案」，也要申請包括施明正等施家人所有檔案，與施明德同囚被拖出去槍斃者黃祖堯等死刑犯檔案；還有湯守仁、高一生、林瑞昌等不知道名單會多長的死刑犯檔案。

陳嘉君說，施明德先生與她夢想著找出所有在1945年 - 1978年白色恐怖時期被蔣氏政權所槍斃的「所有死刑犯」的檔案，拿出檔案中保留有他們槍決前與槍決後的照片，然後出版一本大書陳列這些人的照片，只需要簡單標出身份，旁邊附上出生日期與槍決日期。就像那本展示1930年代被史達林所槍斃的政治犯的肖像集。

陳嘉君說，施明德很著急不知此生是否有機會完成？檔案法第22條明文：「國家檔案至遲應於三十年內開放應用，其有特殊情形者，得經立法院同意，延長期限。」為這事，施明德與她奮鬥了快20年，仍然無法讓檔案局依這一條法律行政。「你們今天都公開見識到了」。

她說，「請問我們想做的這些事，違法嗎？」施明德一生的犧牲與奉獻，心甘情願，不需要國家的「轉型正義」。只要國家「依法」開放國家檔案局，會自己追尋真相。

她說，施明德被囚25年半後踏出黑牢說的第一句話是：「忍耐是不夠的，必須寬恕。」在他帶領著民進黨的時代1996年提出：「政治大聯合，社會大和解。」這些都是施明德肺腑之言。

陳嘉君表示，施明德奉獻了一輩子，足足60年了，「他跟我們不一樣，他的青春歲月幾乎都在牢裏從21歲到50歲，他年輕時的知心朋友很多是死刑犯，為什麼不能讓他再見他們一面呢」？