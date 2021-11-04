屏東東港安泰醫院3日施打疫苗大出包，錯把88名要打莫德納第2劑的長輩打成AZ，而深夜起至今，陸續有民眾感到不適，跑到東港安泰掛急診，截至4日上午9點30分，共有8人掛急診，主要為頭痛發燒及肌肉痠痛等症狀，4位已返家休息，4位急診留觀。

屏東衛生局稍早指出，東港安泰醫院持續電話通知截至今日9點30分，已連絡上75位民眾，當中有8位民眾至該院急診就醫，主要為頭痛發燒及肌肉痠痛等症狀，4位已返家休息，4位急診留觀，院方表示今日將親訪100位民眾。

東港安泰醫院3日在東港靜思堂為330位65歲至69歲造冊的長者施打莫德納第2劑時，因醫護領錯藥又未落實「三讀五對」，於9點至10點梯次出差錯，誤將莫德納打成AZ。對此，縣府第一時間下令，東港安泰要持續21天追蹤遭誤打者身體狀況，並暫停施打疫苗業務。

屏縣府表示，以1瓶疫苗可施打11人計算，推估88人錯打AZ，但同一批名單有100人，為謹慎起見，已要求院方全部通知，並成立3支24小時關懷專線，呼籲民眾若覺得身體有異狀，可立即撥打詢問，而截至當日晚間7點半，已通知到57人，並無不適情形。

但從深夜起，陸續有民眾感到不適，跑到醫院掛急診，幸未傳出嚴重症狀，據悉，一早約有6、7人在急診室，都稱感覺不太舒服，而經衛生局統計後，確定為8人掛急診；此外，屏東衛生局與中央流行疫情指揮中心下午將派員至東港安泰開會，實際了解處置狀況。