台灣基進立委陳柏惟罷免案跨越通過門檻，民眾黨表達尊重民意選擇，並呼籲民進黨若再不檢討反省，年底公投案，民意將再次反撲。（報系資料照）

台灣基進立委陳柏惟罷免案結果出爐，同意票跨越73744票門檻。對此，民眾黨發出聲明表示，尊重投票結果，這場罷免案最終演變為藍綠兩大政黨的政治動員，牽動選舉結果的重要原因，還是民進黨執政傲慢、藐視民意所造成，從萊豬到疫苗採購，民進黨上下「靠勢」的嘴臉，早已民怨沸騰，民進黨若再不反省檢討，年底四大公投案，民意勢必將再次反撲。

民眾黨指出，這場罷免案的成案，也是台灣人民對於側翼政治與意識形態治國的反動，儘管反罷免方不斷將罷免案塑造為「守護民主、保衛台灣」的重要一戰，但此次並未如同過去一般奏效，顯見在民生與經濟的壓力之下，人民已漸漸厭倦這種煽動國族意識的情緒勒索。

民眾黨呼籲陳柏惟所屬的台灣基進，以及此次全力動員力挺的民進黨，仇恨固然是政治動員有效的提款機，但政治的根源不該是透過標籤製造對立，抗中保台固然重要，但不該簡化為政治的全貌。

陳柏惟罷免案後，今接著反萊豬、護藻礁等四大公投將在12月18日舉行投票，民進黨將再度面對民意檢驗，民眾黨將全力動員，展現捍衛藻礁、守護食安的決心，民進黨若不深切反省檢討，民意終將再次反撲。