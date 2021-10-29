「重啟核四」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」等四大公投案，將於12月18日投票。資深媒體人陳敏鳳表示，這四大公投案的骨牌效應，將令民進黨人膽戰心驚，如果四案全過，不僅是蘇貞昌要不要下台而已，而是六年施政是否遭到民意全面推翻的重大危機。

陳敏鳳在《美麗島電子報》撰文表示，反萊豬是四項公投裡最可以引發共鳴的一項。若以此案包裹其他三案，很容易讓四案全過。最糟糕的是，四大公投案將是對民進黨政府執政的信任投票，若為了給民進黨教訓而投了同意公投案，並且占多數的話，這種象徵意義才是最重大的傷害。

陳敏鳳提到，民進黨執政真的有那麼糟嗎？民進黨內政真的有那麼不好嗎？要給民進黨教訓嗎？蔡英文總統不是得了史上最高票817萬多票嗎？是不滿什麼呢？

陳敏鳳認為，選民不滿的可能是民進黨一付「靠勢」的態度，很多都是硬抝的方式來處理。蔡總統當選時的「謙卑」二字，完全無法在民進黨身上看得到，民眾只能藉由公投案來宣洩情緒。

她舉例，民進黨前主席施明德指證某些人是線民，促轉會竟然對自己的工作無法交代清楚，又有何公信力來代表轉型正義呢？

陳敏鳳最後呼籲，與其強硬對抗民意，不如拿民意做一個下台階，早早取消2025非核家園計畫，屆時未必不是皆大歡喜的結果。