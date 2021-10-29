「重啟核四」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」等四項公投案，12月18日舉辦投票；台灣民意基金會董事長游盈隆預言，「民進黨跟傳統支持者「對幹」，四大公投恐全盤皆墨」。

蔡總統下軍令迎戰年底四大公投，台灣民意基金會董事長游盈隆今接受中廣新聞網「千秋萬事」節目主持人王淺秋專訪時表示，藻礁、萊豬、公投綁大選，都是以蔡英文為首的民進黨領導核心跟傳統支持者「對幹」，距投票只剩50天左右的時間，扭轉乾坤是不可能的任務。

游盈隆指出，現在民意已不動如山了，他很驚訝發現，民進黨支持者過半反萊豬，跨政黨年輕高學歷幾乎全面性在這些議題上有共識，這是民進黨最害怕的事，蔡政府已感受到史無前例的空前巨大壓力，除非能利用每分每秒提出令人信服的政策或論述去做有效溝通，否則不太可能改變現況。

游盈隆表示，正因為民進黨瞭解情勢艱困，才會希望將局面扭轉成跟國民黨對決，這樣一來事情就好辦、容易多了。