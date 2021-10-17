綠委黃國書與同黨台中市議員黃守達服務處外觀。(圖 翻攝自Google地圖街景)

民進黨籍立委黃國書坦承大學時代曾被迫協助情治單位政治偵搜，並宣布退出民進黨且不再尋求連任，引發各界關注。宅神朱學恒也前往黃國書在台中的服務處外拍照打卡，並表示，「立刻前往線民打卡點報到」。

對於媒體報導他曾是國民黨線民，黃國書17日凌晨在臉書上發文表示，「是的，我在大學時代，曾被迫協助情治單位政治偵搜工作，那是卅多年前戒嚴時期的一段塵封往事」。大學時他認識了反對運動的朋友，開始關心台灣的政治社會問題，當時不知何時被情治人員盯上，後來被約談並告知他和政治叛亂犯交往會有麻煩，如果可以協助提供情資將會有保護傘，也會讓偵搜對象和往來學生免於不測。

黃國書指出，他相信了情治人員的說法，在其脅嚇下同意其要求，當時的想法只是希望大家都平安，這段往事發生在戒嚴時期，自己迫於無奈，也跟當事人表達愧歉。自己從政後自己努力工作，致力推動台灣本土歷史文化的重建，算是對當時犯錯的內心救贖，雖然過去的歷史錯誤無法挽回，但仍希望可以為台灣社會奉獻心力。最後，黃國書也宣布，即日起將退出民進黨、退出黨團運作，而選民服務的工作仍將持續，但在本屆立委屆滿後不再尋求連任，未來將投身文化公益爲社會服務，謝謝大家關心。

此事發生後，朱學恒也南下台中，前往黃國書與同黨台中市議員黃守達位於台中市向上南路一段的的聯合服務處拍照打卡，並在臉書上發文，「立刻前往線民打卡點報到」。網友們也留言回應，「真是行動派」、「宅大一身帥氣」、「朱大跑來台中啊」、「我在他選區，我都不知道在哪，你也太神了」；朱學恒的貼文還釣出台中市議員張彥彤留言，「果然還是塔綠班的批鬥文革最對味呢」。