金馬導演鍾孟宏新作《瀑布》23日公布電影前導預告，可窺見電影中賈靜雯與王淨的母女日常及相互飆戲，成為今年金馬獎入圍的大熱門。賈靜雯表示第一次和導演鍾孟宏碰面時，並沒有看過劇本，「鍾導跟我講了故事，告訴我他心中沒有第二個人選，我覺得是他對我的稱讚！」她一開始聽到鍾導說要演出一個有高中生年紀孩子的媽媽，讓她有點驚訝，「我本來覺得可能要再過幾年，才會演到有這麼大孩子的媽媽啊。」所以她特別問了導演女兒是由哪位演員演出，聽到是王淨，「我立刻覺得她很美，我可以演她的媽媽。」

扮演女兒的王淨則是透露第一次聽鍾導說故事時，其實沒有聽得明白，那問她看到劇本呢？她笑說：「我看到劇本時，一開始還是沒有看得很懂。」她覺得能和鍾導及賈靜雯合作是天大的幸運，「我從導演口中聽到是靜雯姊要演時，真的哇嗚！嚇一跳的感覺！更覺得這個機會不好好把握一下，好像有點太對不起自己了。」而鍾導拍戲沒有讀本和採排，賈靜雯和王淨在開拍前沒有碰過面，便直接開拍，讓她們都驚呼是個很特別的演出經驗，王淨說：「幸好一開始是拍攝我很叛逆的樣子，不用和靜雯姊很熟沒關係。」

《瀑布》受到觀眾的高度期待，但受疫情影響，讓上映檔期一直進行調整，隨著最新公布的前導預告，終於確定電影將於10月29日上映，並於10月22日至24日搶先口碑場，以滿足所有影迷的期待。在前導預告中可見到賈靜雯與王淨的精彩演出，因為隔離讓親近的母女被迫朝夕相處，這也和時下許多因疫情被迫停班停課的人，正面相處的結果，家中真正的問題才得以浮現。

這對母女的生活因為隔離逐漸發生巨大變化，有如瀑布般衝擊而來，就有如前導預告中所說「疫情後的我們還剩下什麼？」另外，預告中也可以見到金馬影帝陳以文和李李仁的演出，兩人和賈靜雯似乎有著複雜的情感糾葛，其中還有神秘的女聲說著「我真的很想他」這樣的台詞，更是令人好奇劇中賈靜雯感情似乎陷入了四角的戀情中，為觀眾帶來更多期待與驚喜。