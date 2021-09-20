李康生（右）和《山中森林》導演姜寧祝大家中秋節快樂。（禾力文創提供）

李康生採摘院子裡三棵柚子樹上的柚子分送給親友。（取材臉書）

李康生騎自行車上下山做運動。（取材臉書）

國片《山中森林》因為疫情影響，從今年3月開鏡記者會到9月中歷經半年終於殺青，對於男主角金馬影帝李康生來說，終於鬆了一口氣，李康生說自己從來沒有拍過一部戲這麼久這麼累，可是回想起來一切都是值得的，「現在就是想要好好的休息一陣子，然後看一下導演姜寧後期做得如何，給一些在剪接上的意見」。

李康生透露年底會有其他電影要開拍，現在就是好好的休息，也利用騎自行車上山下山這樣的運動，讓身體儘速恢復到最佳的狀態。說到這次《山中森林》的拍攝，李康生認為電影的演員卡司非常整齊，演技都很到位，每個演員對於自己角色都非常投入，李康生覺得跟每個演員對起戲來都很過癮，且工作人員都是很專業的，「不管攝影、燈光、收音等等，都是經過金獎認證，而且導演非常努力，相信成品會有一定的水準」。

李康生表示，雖然《山中森林》是自己第一次演出黑道老大，但因為前期的準備工作非常完整，參考了許多日本、香港、韓國的黑道片，導演也介紹了許多真實的兄弟做交流與訪談，因此在這段拍攝期的行為模式跟思考邏輯都與演出的角色融為一體，現在殺青了，終於可以恢復自己原來的輕鬆隨興，不用再那麼深沉與緊繃了。

電影殺青後，李康生終於有空檔可以整理自家院子，而且恰逢中秋前夕，院子裡面栽種的三棵柚子樹已經結了滿滿柚子，姜寧也陪著李康生一起把樹上的柚子摘採下來。李康生讓姜寧把自己親手種的柚子分送給演員跟工作人員，用柚子表達中秋節對大家滿滿的祝福。