台南市刑大幹員拍攝「剩悲宅男與詐騙女王的愛情故事」趣味反詐宣導短片。（台南市刑大提供／劉秀芬台南傳真）

台南市刑大幹員拍攝「剩悲宅男與詐騙女王的愛情故事」趣味反詐宣導短片。（台南市刑大提供／劉秀芬台南傳真）

台南市刑大大隊長林宏昇（左）表揚攔阻詐騙有功的中國信託銀行經理吳書琴。（台南市刑大提供／劉秀芬台南傳真）

結合奧運聖筊時事話題 台南市刑大拍趣味反詐騙短片。

為提醒民眾小心網路假交友真詐騙手法，台南市政府警察局刑事警察大隊同仁使用手機拍攝「剩悲宅男與詐騙女王的愛情故事」反詐宣導短片，並結合外送平台話題、致敬奧運金牌聖筊組合，讓民眾輕鬆觀賞之餘，也能認識網路詐騙手法。

台南市刑大幹員利用勤餘空檔拍攝反詐宣導短片，從演員、道具、場地、錄影及剪輯等一手包辦，在不耽誤勤務運作下，完成零經費任務，內容用心非常吸睛，還模仿王齊麟與李洋奧運金牌聖筊組合，內容逗趣，拍攝過程屢屢笑場。

刑大表示，台南市財損超過百萬詐騙案件多為假交友詐騙，例如徵婚詐財及投資詐財，呼籲各金融機構如遇民眾匯款目的為「投資」，應主動實施關懷提問，倘有臨櫃辦理大額匯款、匯款對象可疑、短期有多筆網路轉帳，應以攔阻或用護鈔等名義，通知轄區員警到場協助，徹底阻斷詐欺犯罪流竄。

台南市刑大大隊長林宏昇片中也公開表揚攔阻詐騙有功的中國信託銀行經理吳書琴，自2019年至2021年8月間攔阻成功達52件，攔阻金額高達1934萬7739元，感謝吳員長期積極在攔阻詐騙特殊貢獻。