現在越來越多人使用交友軟體認識對象聊天，不過網路存在很多陷阱，真心投入一段感情前，絕對要好好把關，才不會到時人財兩空。有位網友表示，最近透過交友軟體認識一位女生，兩人平常會彼此用LINE講電話，甚至打算見面。然而，網友看見對話紀錄中提到「投資」2字，便果斷搖頭直呼「100％詐騙」。

一位網友在PTT《Boy-Girl板》表示，前陣子用交友App認識一位女生，兩人加LINE後總是閒話家常，分享彼此生活，也有互通電話聊天，唯獨視訊被女方拒絕，想等熟一點再說。但最近幾天，女方開始問原PO有沒有在理財？並提到自己有跟著叔叔買外幣，稱可以靠被動收入賺錢，可以介紹叔叔給他認識。

這雖然讓原PO起了防衛心，但他指出，根據之前遇到詐騙的經驗，對方通常都是用免費貼圖，但女方用的卻是付費貼圖；另外，通常詐騙集團會一直聳恿他快點購買，提到見面則一律拒絕。然而，他不只和女方講過電話，甚至對方還透露之後可以見面。對此，原PO很難判斷對方是真心想要交友還是詐騙集團，決定公開對話內容，詢問網友意見。

文章曝光後，網友留言蓋起高樓，紛紛表示「暈船了」、「100%詐騙，詐騙集團也是有女的，絕對跟照片不符合」、「叔叔只是一個術語」、「用膝蓋想都知道詐騙」。網友解釋，「扯到錢100%就是詐騙，不要心存僥倖」、「關鍵字"投資"、"獲利"，詐騙無誤」、「不要再安慰自己了，通語音電話真的不能代表什麼」。