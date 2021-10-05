新竹市香山區1間知名車廠日前在外頭擺放招牌寫著「狂賀！載資穎明天交新車」，旁邊還有1輛新車綁上緞帶引起注目，不過仔細一看招牌是寫「載」資穎，疑似是車廠的廣告噱頭，不少網友笑說「是『載』過資穎的車款嗎？」「要載資穎去哪？」據悉目前車廠已撤下招牌，律師表示若告侵權恐怕告不成。

1名網友在臉書「路上觀察學院」發表1張圖，圖中是1處知名車廠的分廠，該車廠的外頭擺放著1個看板寫著「狂賀！載資穎明天交新車」，看板旁還停了1輛亮橘色新車，車頭上綁著紅布條與蝴蝶結，引起不少路人的注目與討論，不過其實該看板是寫「載」資穎，不少人也猜測出應該是廣告噱頭。

新竹市香山區1間知名車廠日前在外頭擺放招牌寫著「狂賀！載資穎明天交新車」，旁邊還有1輛新車綁上緞帶引起注目，不過仔細一看招牌是寫「載」資穎。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友留言說，「是『載』過資穎的車款明天要交車嗎？至少成功引起注意了」、「應該是駕駛老婆或女朋友叫資穎吧，這樣這台車就是『載』資穎的」、「還是只是噱頭啊？故意打錯字+放車=廣告」、「蹭熱度有沒有給廣告費啊」、「到底是誰要載資穎」、「嗯？要載資穎去哪？」也有人認為此廣告已過度消費戴姿穎。

據《三立新聞》報導，該車廠位在新竹，車廠第一時間發現引發爭議後隨即撤下廣告，律師表示若戴姿穎這方要提告，必須主張權益受到如何損害，但「載」不是戴，恐怕沒有侵權疑慮，先前網路曾出現一頁式詐騙廣告都盜用戴姿穎照片，目前已由刑事局偵辦，但此案要立案告成機率不大。