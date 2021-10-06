替身演員往往只能成為影子，活在知名演員的陰影下，很容易被貼上標籤，更別說是有出頭機會，然而知名大陸女星趙麗穎的替身李一桐，一開始憑著神似對方臉蛋的優勢成為御用替身，之後趙麗穎懷孕無法接戲，許多戲約都退而求其次改邀她，沒想到竟讓她一路演上主角，星途大開。

李一桐1990年出生於山東省，從小就展現舞蹈天分，考上北京舞蹈學院，畢業後李一桐原本打算開一間茶館與舞蹈做結合，卻被找去幫電影學院的朋友拍短片，也因此開啟她的表演細胞，毅然決然踏入演藝圈，一開始她只能跑龍套，後來被發現清麗的長相神似趙麗穎，便被找去當替身。

李一桐的演技實力堅強但缺少機緣，只能夠當趙麗穎的御用替身，然而她從沒埋怨過，仍全力以赴做好每件事，在趙麗穎懷孕後，李一桐終於能夠擺脫影子身分，取代趙麗穎狂接戲，更得到導演于正賞識，獲得力捧，她一年內就演出了14個角色，知名度慢慢打開。

于正給了李一桐不少資源，在短短的3年內，她成功爬上女主角的位置，接連演出了《半妖傾城》的女主角聶傾城、《射鵰英雄傳》的女主角黃蓉，聲勢還在不停看漲，儘管還沒有趙麗穎那麼紅，但未來的表現令人期待，如今也算是苦盡甘來了。