王彩樺為小天寶過生日、送紅包。（民視提供）

大小天寶因為慶生意外同框了。（民視提供）

潘柏希劇中劈腿謝京穎。（民視提供）

藝人謝京穎跟潘柏希在民視八點檔《黃金歲月》中，因為同上一間醫學院而產生情愫，悄悄成了「寶琪CP」，只是李天寶（潘柏希飾）早已有女朋友，讓尤香琪（謝京穎飾）成了無辜的第三者。今天兩人一起出外景卻遇到輕度颱風圓規的影響，謝京穎表示知道有颱風所以提早出門，只是清晨光是走出家門就被強風嚇到，一路膽戰心驚的開車，尤其沿路都沒有路燈，加上整台車都在晃動，她說真的是發著抖在開車，後來接到劇組的關心電話，要她慢慢地開車不要著急。

潘柏希表示颱風天工作，大家一到公司都先關心彼此，劇組也把外景改到騎樓，只是風真的太大，辛苦髮型師，要一直把被吹亂的頭髮梳理好。

兩人日前與王彩樺拍攝外景時，恰巧飾演「小天寶」的童星劉杰叡帶蛋糕來探班。王彩樺表示小天寶要過3歲生日，但很想念大家，一直吵著媽媽說要見《黃金歲月》的大家，剛好她的班跟潘柏希、謝京穎一起，就揪大家一起慶生，也留下大天寶跟小天寶合體的照片！「大天寶」潘柏希說看過小天寶的演出片段，真的很有記憶點，到現在還有觀眾會留言「小天寶那麼可愛，為什麼長大會劈腿」，爆笑的留言也讓他哭笑不得。

王彩樺還送生日紅包給「小天寶」祝福他平安長大，她表示，能夠一起拍戲就是緣份，而且跟小寶貝拍戲相處了一個多月，真的是很棒的回憶。童星劉杰叡的媽媽表示因為小時候的戲殺青後，小天寶每天都在問怎麼現在都沒有拍戲，很想念大家，童言童語的讓大家笑翻。一旁的謝京穎表示之前有看到他的演出，真的很不賴，如果劇情有發展，也歡迎他來演天寶跟香琪的小孩。