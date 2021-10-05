振興五倍券，即將於10月8日開放使用，各業者磨拳擦掌，搶食大餅，位於台中軟體園區的全台最大室內主題樂園「異想新樂園」推出5000元振興券換10000元的抵用券，簡直就是升值10倍的開心方案。

防疫期間很久沒出外好好玩玩，現在正是全家人出遊的好時機，使用振興券更可Ａ好康，異想新樂園推出以3000元「振興五倍券」換5000元抵用券或以5000元「振興五倍券」換1萬元抵用券二方案，除可直接等值購買樂園入場門票，也可兌換等值精美商品。

業者指出，抵用券每張面額為100元，使用期限至民國111年6月30日，樂園內共有8大主題區79項遊樂設施，包含擬真野外露營滑草地、兒童卡丁車場、結合科技與運動的VR彈跳床、數萬條繩索組成的繩網迷宮、無敵淘氣堡、運動農場、超跑電動車，以及適合幼兒進行角色體驗的家家酒等設施，不只寓教於樂，還能讓小朋友玩得暢快又開心，非常適合全家大小，一起出遊。

業者推薦，園內的「宙影幻鏡-傳奇」新媒體藝術體驗館，全館以無接縫鏡面打造，將超過500顆超大氣球燈、近5000條水晶燈、上千顆特殊星光燈飾、多幅裸眼3D立體視覺畫，構築沉浸式全景夢幻展場，呈現超乎想像的視覺效果和體驗。

新冠肺炎疫情流行期間，仍須注意防疫，異想新樂園推出包括防疫零接觸、員工防護、入園安全措施、加強場域消毒、社交安全距離等各項防疫措施，各項遊樂設施在使用後皆會立即消毒，也呼籲遊客要多準備口罩備用，以確保自身防疫安全；更多資訊可搜尋「Dali Art藝術廣場」或「異想新樂園」。