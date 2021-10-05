大陸紅星鄭爽因與男友張恆鬧出代孕棄養風波，因此被官方點名是「劣跡藝人」，之後又爆涉逃漏稅，被罰了快3億人民幣，她的個人微博及工作室帳號遭永久禁言，鄭爽如今轉戰IG，繼貼出舊愛與小三不雅照開戰後，鄭爽如今痛訴自己遭PUA組織迫害，孩子的爸張恆加入組織，藉此對她進行控制。

所謂PUA，就是Pick Up Artist，也稱把妹術、搭訕術，坊間有著PUA訓練營這種組織，如今身敗名裂隱居的鄭爽，在昨天(10/4)於IG發文，暗指前男友也就是孩子的爸張恆，加入了這樣的組織，並且操控著她。

鄭爽直言以一己之力難以抵抗PUA的龐大團隊，她親身經歷，完全沒有感覺PUA就在身邊，「它控制著我身邊每一個朋友，用孩子拾(試)圖控制住我，將我變為他賺錢的工具」，鄭爽細數指證舊愛所做的種種言行，包括常給她的家人發來照片以營造好感度、打電話時假裝遇到迷路老人等等，她痛呼過程中套路太多，「請你們一定相信我的忠告，這些人的心早就被系統控制，猶如行屍走肉，沒有真心、沒有真話」，並暗指前男友種種言行，都是經PUA組織訓練出來的。

鄭爽公開傳帳截圖證據。(翻攝自shuang_mythichy IG)

隨著貼出控訴長文，鄭爽也公開了轉帳紀錄截圖，其中，4月21日一筆轉出交易，接收匯款的對象是名為「浪跡天涯」的帳號，而鄭爽貼文開頭寫了「浪跡情感」，兩相呼異，有網友起底「浪跡」是2019年知名的情感詐騙組織，組織擅長有系統地將「控制另一半」的方式教給旗下會員，眾網友一看證據紛紛表示雞皮疙瘩都起來了，驚喊：「太恐怖了！」。