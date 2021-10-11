影音串流平台Netflix的韓劇「魷魚遊戲」裡，出現了當地傳統點心椪糖。這種始於戰後貧窮社會的甜食，搭上影集熱潮席捲全球的順風車，再次展現韓國強大的文化影響力。

「魷魚遊戲」（Squid Game）描述一群債務累累的韓國邊緣人，在一場又一場兒童遊戲裡爭奪3800萬美元獎金，敗者只有一死。

其中一場遊戲，參賽者要試著把刻在椪糖上的星星、雨傘等圖案完整分離出來。這種非生即死的遊戲設定靈感，來自導演黃東赫在1970年代首爾成長的經歷，當時，完整分離圖案的孩子可以免費獲得一塊新的椪糖。

黃東赫總是很想再得到一塊椪糖，他記得自己百般嘗試，例如用舌頭把圖案舔得比較容易取下、用加熱過的針去刺等等，這些方法都在扣人心弦的劇情裡呈現出來。

但椪糖容易軟化，是一種很難在片場維護的道具，尤其在韓國潮濕多雨的季節更是如此，所以黃東赫與藝術指導蔡京善（Chae Kyung-sun，音譯）找來「椪糖達人」林昌朱（Lim Chang-joo，音譯）和妻子鄭貞順（Jung Jung-soon，音譯）當場現做，在3天拍攝期內做出300到400個椪糖。

現在，他們在首爾劇院區的路邊攤，雖然只有一支陽傘、一個雨篷和一些設備，卻成了首爾最熱門的景點之一。

他們一上工就面臨堆積如山的訂單，現場客人也很快排起長龍，可能得等上6小時才買得到，有些人乾脆放棄，空手而去。

林昌朱的椪糖一個售價約1.7美元（約新台幣48元）。在90秒內，他用爐子融化一份糖，加上小蘇打後，把糖漿抹平成圓形，印上客人想要的圖案。

「魷魚遊戲」裡的椪糖圖案只有圓形、三角形、星星及雨傘，林昌朱的攤子則提供更多選擇，最近又多了代表Netflix的字母N。

林昌朱現在生意大熱，忙得要命。他接受法新社訪問時說：「我沒想過椪糖會變得這麼受歡迎。當然，我很高興，因為生意很好，椪糖在其他國家也出名了。希望他們自己做椪糖來吃。」

歷史學者說，椪糖於1960年代出現，當時戰後的韓國一貧如洗，一般人吃不到冰淇淋或巧克力之類的甜食，就算有也貴得買不起。而椪糖不但很甜，還帶有一絲堅果香和苦味，因此大受歡迎，許多小販會在學校附近擺攤。

林昌朱夫妻在1997年亞洲金融危機期間，結束了經營20年的裁縫事業，以3萬韓圓（約新台幣700元）的微薄資本開始賣起椪糖。

在戰後專制統治下，韓國經濟數十年來飛速成長，一躍而成世界第12大經濟體，椪糖一直是不變的點心。

隨著「魷魚遊戲」風靡國際，短影音分享應用程式TikTok和其他社群媒體出現了各國人挑戰戳椪糖的影片，網路電商亞馬遜（Amazon）等平台也推出椪糖製作工具組。

繼偶像團體「防彈少年團」（BTS）和2020年奧斯卡（Oscars）最佳影片「寄生上流」（Parasite）後，韓國流行文化強盛的影響力，又再次透過「魷魚遊戲」展現出來。

在韓國藝術綜合大學教授文化理論的赫特（Michael Hurt）說：「韓國一直處於現代與前現代、西方工具與東方作風的連結點上，在為未來犧牲所有的同時也保存了過去。椪糖就是連結文化中的一個連結物。」