網飛（Netflix）13日（周三）宣布，韓國熱門影集《魷魚遊戲》正式成為該串流平台史上最熱門影集，觀看會員數突破1.1億人，寫下首播28天最高紀錄。

《魷魚遊戲》9月推出後在全球掀起熱潮。網飛周三在推特發文指出，《魷魚遊戲》觀看會員數正式衝上1.11億人，受歡迎程度為歷來之最。

網飛以首播28天觀看會員數為計，《魷魚遊戲》9月17日上架後迄今只27天，觀看會員數已超越英國古裝影集《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）的8200萬。