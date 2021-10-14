韓劇魷魚遊戲爆紅風靡全球。澳洲有老師發現學童模仿魷魚遊戲情節；校方擔心學童受劇中暴力橋段影響，隨即發信家長並呼籲切勿讓小孩觀看。

據雪梨晨驅報（Sydney Morning Herald）網站今天報導，雪梨杜威治公立小學（Dulwich Hill Public School）校長韋克姆（Linda Wickham）今天向家長發出信函，指該校有年齡低至6歲的學童承認曾經看過魷魚遊戲。

韋克姆提醒，魷魚遊戲劇中呈現極端暴力、血腥、髒話，以及駭人的場面。

魷魚遊戲在澳洲被列為「成人內容」（MA）等級；韋克姆強調，「根本不適合小學和初中學童觀看」。

韋克姆舉例說明「一二三木頭人」本來是兒童熟悉的遊戲，但魷魚遊戲卻呈現一個暴力化的版本。她指出，該校學生在校園內玩耍時行為，已受劇中暴力版「一二三木頭人」和其他「不當內容」所影響。

韋克姆又提醒，家長應修改家中Netflix的設定，確保小孩無法觀看魷魚遊戲，並關注小孩上網的情況。

報導指除了雪梨之外，澳洲柏斯（Perth）在昨天也有一家學校向家長發出類似警告。