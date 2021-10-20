羅東鎮公所規畫的「幼幼專班」外觀設計圖。（羅東鎮公所提供／胡健森宜蘭傳真）

少子化的現象日益嚴重，中央及地方政府紛紛推出獎勵生育的措施，但仍有許多不足之處，鼓勵生育的效果仍相當有限，羅東鎮公所將在明年率全國之先推出「幼幼專班」，專責照顧2至3歲的幼兒，讓年輕的家長更放心。

政府為了鼓勵年輕夫妻生小孩，推出0至2歲的幼兒津貼政策，但羅東鎮公所接到許多年輕家長反應，孩子滿2歲之後不僅幼兒津貼沒有了，還要面臨學前教育的銜接問題，因為一般幼兒園收的是3至6歲的幼童，如果將剛滿2歲的小孩送進去，照顧及教育方面都相當讓人擔憂。

羅東鎮公所主祕蔡宜潔表示，2歲的小孩剛剛要學習脫離父母，需要更多、更細心的照顧，如果一下子將這些孩子與3、4歲的孩子放在一起，恐怕會衍生一些照顧不夠周全的問題，因此鎮公所特別拉出來，另外成立「幼幼專班」來照顧這些幼童及服務更多的家長。

羅東鎮公所規畫的「幼幼專班」是一棟獨立的建築規畫有12個班別及遊戲場，將聘請專業的老師及照護員，提供更完善、專業的幼兒教育及照護服務，此外，公所的設計是具有連慣性的，當「幼幼專班」的孩子長到3歲時，可直接轉入一般的鎮立幼兒園就讀。

蔡宜潔表示，鎮公所已經向中央爭取7000萬元的補助經費，中央也已經派人下來瞭解，對於計畫內容相當支持，預計近期就會得到好消息，「幼幼專班」的建築設計、外觀及內部設施等，鎮公所都已經規畫完成，只等中央同意補助經費即可發包動工，預計明年底可完工，後年正式對外招生。