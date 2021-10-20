全球最大串流媒體服務公司網飛（Netflix）表示，轟動全球的驚悚懸疑韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game）吸客力超乎預期，看好到今年底，平台上充實豐富的節目陣容將進一步衝高會員註冊數。

網飛周二收漲0.2%，但盤後下跌1.36%，報630.30美元，顯示投資人對網飛能否繼續吸引新用戶仍存有疑慮。

隨著疫情趨緩，以及社交和經濟活動解封，今年上半年網飛的新增會員數急劇放緩，但在《魷魚遊戲》影集受到高度關注之後，網飛7～9月季度的全球用戶大幅增加438萬個，使總數達到2.136億個，超出華爾街預期的新增386萬個。

《魷魚遊戲》在9月17日首播後一個月內即竄升成為該串流媒體平台上最受矚目的原創影集，令公司高層相當意外。網飛周二表示，已經有1.42億個家庭觀看過這部黑色戲劇，讓人「嘆為觀止」。

這部韓劇雖然製作成本不高，但在全球94個國家的收視排行榜均名列前茅，也帶動了劇中運動服和Vans運動鞋的銷售。網飛表示，將透過零售通路推出《魷魚遊戲》周邊商品。

這部韓劇引爆的熱潮可望在本季繼續帶來提振，且在推出大量新節目下，網飛預估到第四季將吸引850萬個新訂戶，超出業界預估的833萬個。

網飛的串流平台即將推出大製作動作片《紅色通緝令》（Red Notice）和奇幻影集《獵魔士》（The Witcher）第二季。

網飛第三季大部分的新會員來自於亞太市場，目前該公司在亞太區的訂閱數約為3000萬個。專家指出，該地區可能在3到5年內趕超網飛的最大市場—美加地區。

網飛第三季營收年增16%，為75億美元，大致符合市場預期。經稀釋後每股盈餘為3.19美元，超出市場預期的2.57美元。

截至財報發布之前，網飛今年來股價上漲約22%，已經接近歷史高點，但表現仍然落後那斯達克指數的上漲54%。