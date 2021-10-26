萬聖節即將到來，消費者充滿期待，許多網路不肖份子也正摩拳擦掌，準備「假鬼假怪」，趨勢科技指出，近期韓劇《魷魚遊戲》全球爆紅，相關的周邊商品成為今年最夯的萬聖節裝扮之一，而詐騙集團更看準此一商機，搭上熱門話題迅速改變詐騙手法，販賣《魷魚游戲》相關商品的一頁式詐騙網站紛紛冒出，藉此誘騙更多無辜民眾上勾。

趨勢科技觀察，詐騙集團蹭上《魷魚遊戲》紅遍全球的熱潮，趁勢利用一頁式詐騙網站，販賣《魷魚游戲》相關裝扮，例如魷魚遊戲面罩或是123木頭人公仔等，並搭配假冒的商品圖片，意圖誘騙民眾上鉤。

此外，同樣看準萬聖節裝扮商機，不少以假亂真的詐騙網站也紛紛出籠，詐騙份子會利用難以抗拒的「優惠價格」、「限時購物」等詐騙訊息，催促民眾盡快下單而誤入詐騙陷阱。

趨勢科技提醒，除了留意優惠訊息，付款條件也是民眾需要當心的一大陷阱，像是要求使用電子轉帳、加密貨幣、預付卡或禮品卡付款，就有可能是詐騙購物網站。若購物網站只提供「貨到付款」選項，也要特別小心，一旦受騙下單，受害者往往等不到商品寄達，或是收到「圖文不符」的假貨，即使詢問賣家也無法取得聯繫，求償無門。

趨勢科技表示，一頁式購物詐騙有幾項特徵，如：網頁資訊簡陋，沒有公司地址、客服電話等(或是無人接聽)，只留下電子信箱、售價明顯低於市場行情、常以限時或倒數方式吸引民眾、免運費、號稱有7天鑑賞期及可拆箱驗貨、只能使用貨到付款或信用卡付款（有信用卡盜刷風險）、網頁夾雜簡體字或使用非本地用語。

趨勢科技提醒，萬聖節近在眼前，採買時務必留心假鬼假怪的詐騙網站，網購下單務必重視資安把關，建議民眾只在合法的網路商店購物，千萬避免在一頁式購物網站下單，慎防裝置中毒與個資外洩的資安風險。

此外，在網購下單之前，也應該事前搜尋網路購物商店的評論，不輕易在來路不明的購物網站下單。而現今網路詐騙已不限於單一詐騙手法，趨勢科技也建議民眾透過專業防毒軟體為3C裝置加上多一層的保護。