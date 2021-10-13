晶華國際酒店集團旗下全新開幕的「捷絲旅台南十鼓館」，為迎接日漸回流的旅遊人潮，攜手仁糖文創園區以及台灣高鐵推出「暢遊十鼓」住房專案，附送十鼓仁糖文創園區門票讓房客暢快玩，兩人成行每房3299元起，且在飯店官網訂房加購高鐵車票享全台最低的6折優惠，讓想去美食之都的民眾來趟划算的府城假期。

台南十鼓館不同於全台其他8間捷絲旅，坐擁景色開闊的露天泳池是一大亮點，這次推出的「暢遊十鼓」住房專案，更打造一站式旅遊規劃，房客在大汗淋漓的歡暢玩樂之後，可以迅速地回到房內梳洗換裝，相當便利。

晶華國際酒店集團全新開幕捷絲旅台南十鼓館，推出「暢遊十鼓」住房專案。（捷絲旅台南十鼓館提供）

而距飯店步行3分鐘即可抵達的十鼓仁糖文創園區，也是房客們必訪的景點，此地是由日治時期的老糖廠改建而成，佔地7.5公頃的園區內規畫有多元的藝術文化與玩樂體驗，如駐村藝術創作、劇場、體驗打擊教室和兒童遊戲館，台版「霍格華茲魔法工廠」也是絕不容錯過的社群打卡熱點。

精彩刺激的設施包括天堂鞦韆、煙囪溜滑梯、飛天宅急便以及全新曝光的極限大擺盪，加上國際級的鼓樂表演，豐富的藝術文化村，讓百年糖業遺產及鼓樂文化得以延續，也是親子出遊寓教於樂的好去處。

美食方面，捷絲旅台南十鼓館內、由台南晶英酒店星級主廚團隊進駐的捷食藝餐廳，也於入秋之際推出「Just 蝦趴 無敵海鮮大拼盤」，請饕客體驗大啖手抓海鮮，網羅大草蝦、花枝圈、全殼淡菜、麵包蟹、蛤蜊於一盤，每人980元起，另有主打波士頓活龍蝦、馬祖淡菜、扇貝、大草蝦的超澎湃海鮮大拼盤，每人1680元起。此外，響應振興券上路，4人份豐盛海鮮拼盤加碼16盎司爐烤A5和牛，若全額使用紙本五倍券支付，還可享超值價5000元。