人氣網美夏筠婷擁有甜美臉蛋、E罩杯火辣身材，在IG吸引超過45萬名粉絲追蹤，而她還自創品牌，多了一個CEO身分，近日她在網上曬出泳衣辣照，布料太少讓她看起來就像沒穿，火辣指數破表。

夏筠婷在IG分享一段文字，「所有的高光時刻都是微光時刻半摸黑奮鬥的累積，不用急，不用擔心，天一定會慢慢亮起」，藉此勉勵所有努力為自己打拚的粉絲，同時Po出一張超辣泳衣照，成為討論亮點。

照片中，夏筠婷穿著一件連身泳衣，站在泳池邊和草泥馬泳圈開心合照，惹火的是，她的泳衣布料太少，似乎只有幾條線，不但包不住傲人E球，以側身角度入鏡，看起來幾乎像沒穿，全身接近赤裸呈現，修長美腿展露無遺，渾圓翹臀也全現形，十分性感。

辣照曝光後，吸引大批粉絲暴動直呼「太辣了，犯規」、「太誇張惹」、「辣爆，老闆超正」、「超級大辣」、「我是妳媽我會把你關在家！」、「阿嘶這一件」。

夏筠婷6年前就曾因為一張與野馬跑車的合照一夕爆紅，出身書香世家的她，從小精通書法、鋼琴，英文也非常流利，曾擔任過英文接待和展場車模，前年又因為穿著快蹦出北半球的套裝逛百貨公司，而被網友神出真實身分，引發一陣熱議。