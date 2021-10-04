南韓人氣女團Apink成員孫娜恩（손나은），近日除了推出全新韓劇《人間失格》，還在近日所舉行的「2021 THE FACT MUSIC AWARDS」（簡稱TMA）頒獎典禮上，受邀擔任頒獎嘉賓。她在個人IG上曬出一系列當天的穿搭，纖細的好身材也讓網友們全驚呆。

南韓新冠肺炎疫情雖持續在各地爆發，但不少大型活動行程已逐漸恢復，像是一年一度的音樂盛會「2021 TMA」便在本月2日於仁川盛大展開，而備受全球粉絲期待的Super Junior、SEVENTEEN、Oh My Girl、ASTRO、ITZY、BTS等大咖團體，皆受邀出席並獲得大獎，引起粉網友們熱烈討論。

另外，在頒獎典禮中擔任頒獎嘉賓的女星孫娜恩，一現身也同樣受到注意，只見她穿著一件黑色的削肩晚禮服，搭配乾淨俐落的馬尾造型優雅出場，頒獎時當她一側身，零贅肉的完美曲線立即引起網友的目光。

孫娜恩在個人IG上也曬出當天的一系列穿搭照及影片，禮服貼身的剪裁與削肩的設計，使她凹凸有致的曲線一覽無遺，加上黑色超顯瘦的視覺效果，讓她原本就只有19吋的蠻腰看起來更加纖細，她還不忘在貼文中俏皮的表示「我是人間獎杯」。網友看到則紛紛留言「哇！這件真的很考驗身材」、「穿起來也太瘦了吧」、「這件我穿立刻變成圓形」、「身材太狂了」、「身材好到很誇張」、「側面看只有一條線」。