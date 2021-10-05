Netflix韓國原創影集《魷魚遊戲》一開播就創下驚人的收視，除了在韓國當地成為收視冠軍，還一連站上83個國家的戲劇類點擊冠軍，風靡全球，也因此捧紅了劇中的演員，但他們並沒有因為影集的熱播而收到分紅，原因也在近日曝光，引起熱議。

根據Netflix的合作條款，導演及演員在拍攝時無需擔心資金問題，盡情發揮、創作，拍出最佳的作品，但之後就算戲劇成功，也與導演及演員們無關，除了片酬之外不會再拿到其他分紅，而《魷魚遊戲》的導演黃東赫先前接受媒體採訪時，便證實了這項說法，但他也表示「雖然可惜但也是知道的情況下才簽約」。

另外，根據韓國媒體的報導，近日有消息指出，《魷魚遊戲》總共的製作費約韓幣200億元，平均一集製作費為韓幣22億元（約新台幣4.6億），而影帝李政宰的單集片酬大約韓幣3億元（約新台幣704萬），若是9集的片酬則約為韓幣27億元（約新台幣6343萬）。

不過根據知情人士的爆料，「以總製作費來看，李政宰的片酬可能比3億還少」，但即使如此，他的片酬還是比宋仲基接拍韓劇《黑道律師文森佐》單集韓幣1.8億元（約新台幣422萬元）的片酬來的高，位居戲劇類單集價碼第2名；第1名則是男神金秀賢，他以單集高達韓幣5億元（約新台幣1175萬元）的價碼，接下新戲《那天晚上》成為單集片酬王。而自從《魷魚遊戲》開播後，也刷新驚人的觀看紀錄，不僅製作費用早已回本，演員們的身價也跟著水漲船高。