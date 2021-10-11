雉雞是日本的國鳥，民間傳說《桃太郎》中，主角桃太郎就是帶著白狗、猴子和雉雞一起去打惡鬼，不過許多人始終不解，扣除白狗和猴子的確頗有戰力之外，為何桃太郎會選擇雉雞一起上路呢？如今就有日本民眾目擊雉雞捕蛇的兇猛過程，畫面曝光後隨即引起廣大迴響，不少網友也大讚桃太郎果然有眼光！

日本網友在推特帳號「@abetaku_black」上PO文透露，4日上午在巡視農田時，突然聽見草叢傳來一些聲響，走近一看才發現竟然是雉雞正在捕蛇，讓他大感驚奇，隨即拍下眼前驚人一幕，同時也被雉雞兇猛的打鬥實力給震懾住了，照片曝光瞬間吸引逾14萬人按讚。

事實上，雉雞除了身為日本國鳥，過去也經常出現在不少民間童話、古人畫作和影劇作品中，包括江戶時代末期浮世繪大師葛飾北齋的《雉子と蛇》，以及江戶幕府末年至明治時期的浮世繪畫師河鍋曉齋所繪製的《花鳥図》，都有雉雞捕蛇的身影；除此之外，經典的民間童話《桃太郎》中，相較於白狗和猴子，雉雞的戰力一直讓人百思不解，如今畫面曝光，不少人對雉雞有了180度的改觀。

網友們紛紛留言直呼「我之前一直不解，桃太郎為什麼要帶雉雞，牠有很強嗎？現在看來或許真的挺強的」、「這下可以理解桃太郎為什麼要帶雉雞上路了」、「一直以來都錯怪雉雞了，其實人家戰鬥力不容小覷」、「是因為這樣才選牠當國鳥的嗎」。