第56屆電視金鐘獎頒獎典禮在2日圓滿落幕，在本屆評審名單中，有許多藝人都受邀擔任金鐘評審，其中，以「葡萄姊姊」出道的米可白，就是擔任兒童少年節目及主持人評審，米可白事後也分享出席金鐘美照，她辣露背、開高衩，米可白也表示，自己從58.5瘦到53.5公斤，為的就是要駕馭禮服，她也開心直呼：「我要當仙女 我好愛美美的自己」。

米可白昨分享出席金鐘美照，她身穿白色削肩禮服，轉身沒布、大秀美背，而裙襬還有開高衩設計，讓她舉手投足超氣質，米可白也表示，自己很久沒那麼像女人了，讓她還感到小害羞「金鐘禮服真的超美地～為了讓自己美到冒泡～我大斷食好幾天～58.5瘦到53.5～終於能駕馭這套禮服。我要當仙女 我好愛美美的自己～」。

米可白身穿白色削肩禮服，舉手投足超氣質。（圖／取材自米可白臉書）

同時，米可白也感謝文化部邀請她擔任金鐘獎評審委員「雖然現在的作品都是戲劇為主，但我也喜愛跟小朋友相處與學習，希望未來還有機會再接觸跟孩童有關的教育節目」，米可白還在文末標記：「#我應該能選為 #金鐘最美評審委員」，不難看出她對整體造型相當滿意。

米可白美照也吸引方文琳直呼：「很美很美，妳的體重也降太快了吧！」、李燕也說：「很仙！很勇敢寫出體重」，對此，米可白則大嘆體脂肪爆高「禮服無法放大，我只能更瘦」，不過吳淡如、林嘉俐、郭彥均、朱蕾安等人都留言讚她很漂亮，讓米可白開心直說謝謝。