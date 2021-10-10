總統蔡英文在國慶演說中表示，「我們的善意不變、承諾不變，維持現狀就是我們的主張」，提到「中華民國」有9次、51次台灣（中間有3次是「中華民國台灣」）。資深媒體人單厚之表示，今年使用中華民國的次數超過以往，顯然是要往相對統的光譜調整，但使用台灣的次數也創新高，似乎也試圖兼顧獨派的情感。

單厚之10日在《Yahoo論壇》撰文表示，蔡總統在今天的國慶演說，包括日期在內，用了9次「中華民國」、51次台灣（中間有3次是「中華民國台灣」），都是近4年之冠。過去3年講中華民國最多次的是108年國慶，講了8次中華民國、24次台灣；講台灣最多的則是107年，用了48次台灣、6次中華民國。從比例上可以看出，107年的蔡總統相對比較重視偏獨國人的看法，108年則相反。今年使用中華民國的次數超過以往，顯然是要往相對統的光譜調整，但使用台灣的次數也創新高，似乎也試圖兼顧獨派的情感。

單厚之指出，蔡總統又重新以低調的姿態，高談「共同體」的重要，「沒有人有原罪，也沒有人會因為不同的出身，而被排除在共同體之外」，而為了合理化共同體的概念，更首次推出一套72年的史觀，她五度提到「72年」的字眼。這對經歷過日治或國共內戰的長輩而言，蔡英文的72年，其實把他們生命中的某一部分，排除在這個共同體之外。蔡總統大聲疾呼共同體、但實際上又撕裂這個共同體，說白了，都是政治。

單厚之認為，蔡總統也一反常態在演說中大篇幅談兩岸關係，高喊「維持現狀就是我們的主張」，除了兩岸關係緊張之外，更顯示對美中變局的擔憂，擔心台灣會成為美國總統拜登棋局下的犧牲品，所以必須回頭學老蔣那一套，言畢稱八二三砲戰。此外，他也質疑，蔡總統提及維持現狀、72年共同體、用中華民國次數創新高，似乎有意從「台獨」轉向「華獨」，雖然用詞聽來尖銳，但從政治光譜上來看，是往「統」的方向做了小幅度的挪移。