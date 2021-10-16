突遭民進黨開除黨籍 吳子嘉爆料幕後黑手：就是新潮流鄭文燦！

《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨證實遭民進黨開除黨籍，引發關注。對此，他今天現身受訪說，相關會議過程有重大瑕疵，他會尋求救濟，他還說據他了解，「鄭文燦的新潮流是幕後操作的黑手」。目前鄭文燦對此尚未回應。民進黨指出，中評會於2021年10月5日經出席委員一致認定違紀事實明確，通過台北市黨部評議委員會所做之除名處分。其中，中評會出席者皆一致通過，顯見本案無涉派系或個人。

吳子嘉今說明，知道民進黨有開會也大概知道有類似結果，這裡面有非常明顯的重大瑕疵，第一，應該要請當事人到現場說明，這是黨的規定，但自己並沒有參加、並不在現場；第二，黨內規定換屆不連續，這次開除黨籍案是上一屆(第18屆)提出的案，照規定這屆是第19屆；另外吳子嘉說，據他了解，「鄭文燦的新潮流是幕後操作的黑手」。對此，桃園市新聞處長詹賀舜表示，吳子嘉的發言，是不符事實、沒有格調的口水抹黑，我們一笑置之。

吳子嘉說，黨內有救濟程序，第一就是行政救濟，黨內申訴不成，就會尋求司法救濟，會按照計畫逐項推動；他說當初是為挑戰強權才加入民進黨，沒想到今天強權變民進黨，我們持續要挑戰強權，「我黨齡20幾年，比蔡英文總統資深很多很多」。

吳子嘉說，會持續加大火力鞭策民進黨，當然有一天國民黨強，我們就鞭策、挑戰執政黨和權威人物，這是媒體人基本風格，新聞人就是監督政府。

此外，媒體詢問有網友說，立委高嘉瑜、前民進黨立委郭正亮會不會是下一個被民進黨開除黨籍的對象？吳子嘉大笑「哈哈」，然後說「我不知道，他們還好吧」。吳子嘉指出，他們還好吧，郭正亮跟高嘉瑜只是批評而已，那我是爆料，批評跟爆料不一樣，且民進黨要進步的話，一定本身要有改進能力，所以高嘉瑜跟郭正亮只是批評，我是爆料，這比較恐怖一點。

最後，吳子嘉也向民進黨高層喊話，「雷霆與雨露，一樣是春風」，雖然春天會有打雷，也會有和氣的春風，但兩種都是善意，請民進黨高層好好用心去思考。