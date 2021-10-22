【LIVE直播】被影射與特務案有關 蘇貞昌最新回應

施明德控美麗島律師團「誰不是特務」 蘇貞昌：我一生坦蕩

民進黨前主席施明德的妻子陳嘉君表示，當年美麗島辯護律師除了尤清、呂傳勝，「我們都應該合理懷疑是國民黨安排的特務」。對此，曾是美麗島辯護律師的蘇貞昌今天回應，他一生坦蕩，可受公評，當年他站上軍事法庭，藉由辯護過程，激起海內外民主彭湃的浪潮，也推開民主大門，事證俱在可供檢驗。

民進黨前主席施明德被動證實民進黨創黨主席江鵬堅為調查員，引發駐日代表謝長廷在臉書發長文逐一反擊；施妻陳嘉君則以近3千字舉證回擊謝，指「每一個美麗島辯護律師，除了尤清、呂傳勝，都該合理懷疑是國民黨安排的特務」。

1979年美麗島事件爆發後，蘇貞昌加入美麗島事件辯護律師團，先後為姚嘉文、邱茂男辯護。面對線民特務質疑，蘇貞昌今赴立法院備詢前表示，「我一生坦蕩，備受檢驗，可受公評。」

蘇貞昌說，當年的辯護律師群其實都非常年輕，有家有小，國民黨放話說誰敢為叛徒辯護誰就是叛徒同路人，但是當時的律師們都是第一次去登記軍法辯護、站上軍事法庭，藉由法庭辯護的過程，讓被告的主張、信仰及奮鬥，一字一句在國內外非常清楚的顯露出來，推開整個國民黨掩蓋的真相及謊言，激起海內外民主彭湃的浪潮，也推開民主的大門，「事證俱在，可供檢驗。」