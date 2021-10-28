民進黨中執會今年6月通過5800萬的特別預算迎戰年底四大公投，民進黨中央黨部近期也發函至各地方黨部，公布黨公職辦理公投宣導花費的補助行情。其中在戶外懸掛看板，每人最高補助2萬5000元，並要求每位黨公職至少要辦理一場公投說明會。

民進黨中央說明，四項公投攸關國家發展，為讓民眾充分瞭解公投議題，避免因網路錯誤假訊息或坊間耳語而對公投產生誤解，中央黨部特規劃辦理公投說明會。請黨籍立法委員、縣市議員及縣市黨部都要舉辦公投說明會，向民眾說明公投核心問題及對國家發展的影響，每位黨公職至少都要舉辦一次，中央酌予補助費用。

補助原則以每場說明會100人以上，補助5000元；200人以上補助10000元；300人以上補助15000元以此類推。倘有立委配合中央辦理之較大說明會場次，組織部將派員接洽聯繋，並給予額外之協助。

此外，為了方便懸掛看板提高宣傳效益，民進黨中央將提供看板樣式供套用。懸掛戶外實體看板，每人最高補助25000元（含輸出、懸掛、拆除)；刊登電子看板，刊登費用每面每月最高補助5000元。