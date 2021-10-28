「台灣民意基金會」董事長游盈隆，近日接受資深媒體人黃暐瀚專訪，談及「如果年底公投民進黨失敗，蘇貞昌內閣是否要下台？游盈隆認為，「如果公投慘敗，慧星撞地球，蘇內閣下不下台已經是小事了，那從蘇貞昌院長、蔡英文總統、以及民進黨政府三位一體都將受到毀滅性打擊。游盈隆28日坦言，其實自己有一段話在節目上沒說出來，但是他決定寫在臉書上，讓大家瞭解。

游盈隆昨在廣播節目受訪表示，如果是明天投票，4個公投案是可能全數通過4：0，但是有2個問題是，從今天開始算，投票還有52天，若這段時間，蔡政府還有能力去改變，那結果可能會不一樣。

資深媒體人 黃暐瀚。(圖/本報資料照)

黃暐瀚追問，「若全部都過，行政院長蘇貞昌會被換下來嗎？」。

游盈隆表示，如果是4：0，蘇內閣的去留只是小問題啦！已經不重要了。因為如果真的出現4：0，那就是三位一體都受傷害，即蔡總統、蘇院長和民進黨都會受到非常大的傷害，用災難性的政治衝擊來形容可能還太文言文，用直白的話來形容，就是民進黨、蔡總統全都面臨執政危機，會受到毀滅性的政治衝擊。

游盈隆28日在臉書發文坦言，其實他心裡沒講出來的話是「你想一想，當城中城大火發生後，整棟樓都燒掉了，再去問大樓管理委員會要不要下台，不是多餘的嗎？」。