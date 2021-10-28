總統蔡英文昨針對四項公投案發表談話，喊出「四個不同意」，並批國民黨阻礙能源轉型、阻擋台灣走向國際、想恢復公投綁大選製造選務混亂。對此，國民黨立委李德維認為，蔡總統恐誤判形勢，因她的對手不僅是國民黨。

蔡英文昨談話提到，要求所有黨公職，全力阻止有人濫用公投，阻礙台灣能源轉型、走向國際、民主升化，這周六（30日）將展開全面社會溝通，包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌，都會帶頭到各地宣講，全力阻止公投變成惡鬥，讓改革持續推動，讓國家繼續前進。

李德維今（28）日在臉書表示，蔡總統說公投要全面開戰，還說要阻止公投變成惡鬥，「對不起，我聽不懂」，左一句開戰、右一句惡鬥，「是要戰人民，是要鬥百姓？」

「反萊豬」與「公投綁大選」公投，李德維說，雖是國民黨領銜，但都是過去民進黨的主張，結果民進黨現在砸了5800萬元搞公投文宣，卻只敢抹黑國民黨反「美豬」，不敢跟百姓交代問題在於「萊豬」；至於「公投綁大選」，什麼「鳥籠公投」的批評，也昨是今非了，何況「護藻礁」公投領銜的是潘忠政，過去相對與綠營友好，蔡總統還曾經造訪他，親手寫下「藻礁永存」。

李德維認為，民進黨唯一沒有搖擺的主張，大概只有反對「啟用核四」，但核四公投領銜人是黃士修；而真的要說不搖擺嘛，蔡總統在行政院副院長、蘇貞昌在行政院長任內，也曾大幅追加核四興建預算。

「蔡總統要戰便來吧！」李德維表示，國民黨會與志同道合的公民團體並肩作戰；並指出，蔡總統恐怕也誤判形勢了，她的對手不是只有國民黨，有廣大公民，還有過去的民進黨與她自己。