味全龍隊外野手郭天信21日敲出本季第5轟，讓總教練葉君璋都驚艷，笑說：「你看這種身材能打5轟嗎？」郭天信也不認為自己能夠開轟，「說真的，不要說是5轟，我根本沒想過我能打全壘打。」

身高170公分、體重73公斤的郭天信，外型給人的印象就是速度快，打擊可能也是短程安打，沒想到近3場敲2轟，本季全壘打已來到5發，僅次吉力吉撈・鞏冠與赫雷拉的6轟。

郭天信上半季打擊並不出色，打擊率僅在2成左右徘徊，還一度下二軍調整，但這卻成為他打擊爆發的轉淚點，其中最大的原因就在於「火哥」張建銘，「復賽後在二軍葉總和火哥有為我量身打造一套打擊方法，我覺得很不錯，也能表現出來。」

郭天信解釋，自己與張建銘都是左打者，「火哥」把他以前在做的事情傳授給他，其中學到「左手只是輔助」這一招，他表示，過去打擊時自己左手會出比較多力，但張建銘幫他調整後，增加右手的使用，左手只是輔助，收到不錯的效果。

近期打擊狀況升溫，打擊率有機會衝上三成，目前5轟也是團隊第2多，郭天信坦言意外，「因為今年換球了，原本我以為自己連1支都打不出去，根本沒想到能打5轟。」

郭天信攻守都有亮眼表現也獲得葉總讚美，也是他心中新人王的人選之一，「他在場內外都很積極，就算沒有上場，他所做的事對球隊也很有幫助，用很正面的態度去幫助球隊。」

但對於年度新人王，郭天信不敢期望，他表示，若自己手中有選票，會把這1票投給隊友徐若熙，「他寫下太多紀錄了，中職已經32年，還能寫下這麼多紀錄真的很厲害，我有入圍就很好了。」雖然不敢想像爭奪新人王，但他最想拿下金手套獎。