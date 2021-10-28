傳統市場老闆和顧客的年齡層，大部分為長輩居多，如果攤位出現一名年輕美女，十分容易吸引目光，位於大陸廣西南寧菜市場中，有個攤販老闆僅28歲，外型甜美可愛，卻能用充滿魄力的力道剁肉，短短半年就在網路走紅。

今年芳齡28歲的郭柳玲，有雙炯炯有神的靈氣大眼，笑起來非常甜，講話又輕聲細語，跟時下其他正妹無異，但她的職業很特別，是在菜市場擺攤賣羊肉，原來父親的身體狀況不佳，郭柳玲決定返家承接家裡的肉攤，一肩扛下各種大小事，舉凡扛肉、處理肉都自己動手，約半年前她在社群平台拍片紀錄賣羊肉的日常，曾表示：「來抖音不是為了當網紅，是為了肩上的責任，若不是生活所迫，我也不想拋頭露面，只為那碎銀幾兩，我相信越努力會越幸運，加油！」截稿之前，郭柳玲的抖音粉絲已有46萬，頗有影響力。

郭柳玲擁有許多粉絲。（圖／抖音@郭柳玲）

影片中，常常可以看到郭柳玲拿著快跟自己臉一樣大的刀子，不拖泥帶水的剁開羊肉，有時候會提醒顧客保持安全距離，以免傷到，反差萌吸引更多粉絲，被譽為「羊肉西施」。除了擄獲男網友的心，她也會上傳羊肉火鍋、清水湯烹飪的教學影片，得到不少婆媽的喜愛，堪稱男女通殺。

郭柳玲每天都得在肉攤站8個小時，長時間勞力工作下練出結實的二頭肌，但她不輕易喊苦，認為自己很有榮幸能服務民眾。許多網友則讚美郭柳玲不僅有顏值、服務親切，還頗有商業頭腦，懂得善用網路影響力替自家肉攤打廣告。