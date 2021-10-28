味全龍隊28日以2比0擊敗富邦悍將後，洋砲赫雷拉與洋投鋼龍都要離隊，赫雷拉在離台最終戰堅持打滿整場，還守下全場最後1個出局數，也讓總教練葉君璋直呼：「是完美的結局。」

原本龍隊教練團在8局結束後有意將赫雷拉換下場休息，但他表示自己要打滿整場，最後擋下范國宸的滾地球，抓下最後一個出局數，2名洋將最終戰都有好表現也獲得葉總的很定，「看到他們對這支球隊很有貢獻，也很努力想把比賽打好，今天這場比賽2位確實都表現很好。」

赫雷拉離台最終戰繳出4打數1安打，他坦言這場比賽自己心情十分複雜、感觸也很深，整場比賽都很亢奮，但也無法掩飾要離開的感覺，並堅持要打完整場比賽，「總教練那時候有問我如果要休息可以休息，但我希望能好好完成比賽、奮戰到最後一刻，尤其又是低比數的比賽，還是要以團隊為重。」

從季初就來到台灣，赫雷拉有感這群年輕龍將的成長，離台前他也給隊友們一些建議，「相較於9個月前剛認識他們時，他們有初生之犢不畏虎的感覺，9個月後，看到大家進步非常多，當然還有很多進步空間，若是能繼續保持這樣的心態與努力，相信大家將來都會是非常好的選手。」

首度來到台灣打球，赫雷拉認為聯盟中有很多優秀的好手，看到很多新秀、好選手讓他大開眼界，也讓他直呼：「2021年是一個非常難忘的球季。」