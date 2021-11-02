小編今天（2日）精選5件不可不知的國內外財經大事。台股在年底作夢行情及第三季財報傳佳音的利多題材催化下，1日有48檔上市櫃股衝漲停，不過，在中小飆股滿天飛後，遭到警示的個股也大增，1日一口氣有22檔上市股觸及監視制度，遭證交所列注意股，另外宏達電繼遭列當沖處置股，自10月25日至11月10日共12個交易日列處置後，隔天再第二次遭處置，處置因而再延長至11月11日；然而11月1日宏達電再被列「累計次數異常」，意味著不排除2日會再度遭證交所進行第三次處置，關禁閉時間恐會再延長。

【1】上市櫃48檔衝漲停 22檔遭警示

11月台股交易首日拉出中紅行情，有48檔上市櫃股強勢漲停作收，進一步以外資1日買超1千張以上的個股，計有聯合再生、光洋科、大亞、光磊、嘉晶、揚明光、威盛、宏達電、安集、美律、宏齊、愛普*等12檔。

【2】少年股神衝 中小股飆風再起

少年股神持續挺進台股的趨勢未變，證交所最新統計，10月台股新開戶年齡層，以20～30歲增加17424人最多，占比達47％，若加上19歲以下，合計30歲以下新開戶數達21004人，占比更高達57％、接近六成；另在總開戶人數方面，50歲以下占比上升至51.3％、過半數，台股投資人已明顯年輕化。

【3】楊金龍：美QE退場 衝擊台股小於2013年

美國聯準會（Fed）本周利率決策會議登場，全球都在關注縮減購債、量化寬鬆（QE）退場計畫，中央銀行總裁楊金龍在立法院財委會回覆立委時強調，台灣因基本面良好，明年預期表現續佳，且這次QE退場在溝通及技術上更成熟，預料與2013年時相比，這次對台股的影響比較小。

【4】三大政府基金 9月慘賠1335.81億

受到全球通膨陰影加大、預期美國將縮表、中國大陸缺電限電等重大利空衝擊，9月國際金融局勢震盪，勞動基金獲利回吐1111億元，加計國保基金及退撫基金等，合計政府基金9月狠賠1335.81億元，累計前九月合獲利縮水至3409億餘元。

【5】葉倫：有條件降低對陸關稅

在中國國務院副總理劉鶴二度向美國提出降低關稅要求後，美國財長葉倫（Janet Yellen）給予正面回應。葉倫1日受訪時明確表示，美國希望中國履行美中第一階段貿易協議的採購承諾，並將考慮以對等方式降低部分對中關稅，使膠著已久的關稅戰出現轉機。