疫情讓大家都悶壞了，出國還不能行動自如，不如在國旅先玩一波。一年一度的旅遊歡樂嘉年華ITF台北國際旅展，星級飯店力推餐券、住宿券等各家業者好康優惠盡出。

2021 ITF台北國際旅展自11月5日至8日於台北南港展覽館舉行，主辦單位表示，國內旅遊商品強打「展場獨賣商品」，現場也有許多加碼方案，以回饋消費者的期待，輕鬆住進五星級飯店就趁現在，想要泡好湯又省荷包，就要到台北國際旅展搶優惠。

其中，飯店住宿券最低下殺1.2折，天成飯店集團四館聯合雙人住宿券每張1800元；台北萬豪酒店豪享天際住房專案展場獨賣1.8折優惠，雙人入住只要4666元；台北美福大飯店現場消費滿額就能以4020元加價購買行政客房雙人住宿券。

而國人最愛的熱門餐券5.2折起，最低千元有找，如台北福華美食家通行證套票999元、凱撒飯店連鎖聯合餐券每張600元、買10再送1，買越多優惠更多。

另外，年末將至，許多人開始規劃跨年和春節連假出遊，在旅行社優惠部分，宏祥旅行社推出跨年行程旅展價1990元起；雄獅旅遊推出到金門搭初日號迎曙光旅展優惠價每人999元起，春節連假則強打賞粉紅櫻花雨再入住五星新竹老爺酒店，旅展預購優惠價6099元起。

此外，天氣轉涼正是泡湯的好時機，瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店冷、溫雙泉湯屋券只要1600元；北投麗禧溫泉酒店雙人獨立湯屋券旅展優惠價2000元。

雖然出國仍未完全解封，今年2021 ITF約有40個國家地區參展，為未來國境開放搶得旅遊先機，台灣觀光協會也規劃旅遊論壇聚焦「與疫情共存」，為增加觀展的趣味性，特別設計互動體驗區吸引親子家庭，現場不僅有達人手作質感小物教學，更有和全台觀光工廠合作DIY體驗。