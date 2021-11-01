中華職棒1日公布10月投打MVP，皆由統一獅隊包辦，洋投布雷克10月貢獻2勝，單月自責分率僅1.23，優異表現拿下本季第二座單月投手MVP；隊友林安可打擊手感火燙，單月打擊率4成05、其中包含4發全壘打，奪下生涯首座打擊月MVP。

布雷克本季24場先發出賽奪下15勝，與中信兄弟德保拉並列勝投王，自責分率1.89也僅次於德保拉（ERA1.73）。10月4場先發出賽完投3場，戰績2勝1敗，更上演一場無四死球完投完封勝，總計29.1局投球送出24次三振，單月自責分率僅1.23、WHIP 0.72、被打擊率0.158，表現出色獲得8票肯定，繼今年7月後，再拿下單月投手MVP殊榮。

獅隊10月團隊共擊出12支全壘打，單月打擊率2成54排名第二，其中林安可10月貢獻4轟，20場出賽74打數繳出30支安打，進帳19分打點、打擊率0.405、長打率0.595、上壘率0.476。優異表現獲15票一致青睞，拿下生涯首座打擊月MVP。