花蓮縣推廣高爾夫運動不遺餘力，也推出各有特色的相關活動，一年一度的縣長盃高球錦標賽6日在花蓮球場落幕，今年增設校長及教師組競技，平和國中黃建榮和豐山小學謝燕惠兩位校長分別稱王封后，成為花蓮高球史上第1對在高球比賽奪冠的校長。

縣長盃高球錦標賽比桿賽分設「全國校隊組」及「校隊組」賽事，前者志在鼓勵外縣市選手前來挑戰，由高雄前峰國中九年級曾偲恩奪得總冠軍；為了保障花蓮選手排名，「校隊組」純屬縣內競爭，由海星小學六年級楊喻棠摘冠，同屬海星小學的妹妹楊喻丞則在擊準擊遠低年級女生組封后，成為賽事中唯一的冠軍姊妹檔。

來自宜蘭古亭小學的陳逸安贏得高年級女生組第1，則是擊準擊遠唯一的外縣市冠軍。她表示球齡已滿一年，明年起將投入中華高協月賽。

在女校長組封后的豐山小學校長謝燕惠，靠著賽前惡補身手大幅提升，她說：「要感謝平和國中黃校長支持，不但提供場地練習，也親自教學，算是我的高球教練。」此次共10位校長及15位老師參加擊準擊遠比賽，花蓮高工黃鴻穎、壽豐國中鄭健民分獲男校長組第2、3名。男教師組由公正小學藍升蔚奪冠，三棧小學除林麗花在女教師組封后外，王昱凱在中年級男生組奪冠，也擦亮學校招牌。

其餘各組冠軍為：高男組慈濟高中謝孟圻、高女組花女陳紀昀、國女組美崙國中林廷臻，國小高男組源城小學徐峻羲、中女組壽豐小學葉芮莎、低年級男生東竹小學黃柏皓。

藉由校長帶頭起動、老師親自出馬，師生化為隊友，令同學投入熱情大增，比賽過程中樂趣、笑語不斷，為國內高球基層扎根啟動全體總動員的新模式，開幕典禮上花蓮縣長徐榛蔚感謝中華高協理事長王政松在前年縣長盃時送給縣內學校1100多支球桿，對花蓮縣高球基層扎根打下厚實的基礎，前來觀賽的中華高協秘書長蕭吉男對花蓮縣高球委員會的用心讚不絕口，並期許花蓮縣成為高球基層扎根的首善之都。